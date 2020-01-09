انفجار طائرة على متنها جنود للأمم المتحدة في الكونغو

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)أن طائرة نقل عسكرية جنوب أفريقية على متنها جنود لحفظ السلام تابعين للأمم المتحدة تضررت بشدة في حادث تحطم خلال هبوطها شرقي الكونغو اليوم الخميس.

وقال ماتياس جيلمان وهو متحدث باسم مهمة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في الكونغو والمعروفة باسم “مونوسكو” إن الطائرة هركليز “سي 130 ” التوربينية ذات المحركات الأربعة تجاوزت المدرج خلال الهبوط في جوما لتنفجر وتندلع فيها النيران.

ونجا الـ59 راكبا وطاقم الطائرة المؤلف من ثمانية أفراد. ومن بين الركاب جنود من مهمة مونوسكو في مدينة بيني. حاولت الأمم المتحدة إرساء الاستقرار في البلاد على مدار العشرين عاما الماضية بقوة حفظ سلام يبلغ قوامها 15 ألف فرد.