فاو: ارتفاع أسعار الغذاء في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ 5 سنوات

أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ارتفاع أسعار الغذاء في العالم خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء العالمية بنسبة 5ر2% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق إلى 7ر18 نقطة وهو أعلى مستوى

له منذ ديسمبر .2014

يذكر أن هذا المؤشر يتابع التغييرات الشهرية في الأسعار العالمية لحركة تجارة السلع الغذائية.

وارتفع مؤشر الأسعار خلال العام الماضي ككل بنسبة 8ر1% إلى 5ر171 نقطة ليظل أقل بنسبة 25% عن أعلى مستوى له في .2011