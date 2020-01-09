نشطاء يطالبون بالقبض على معذب القطة بـ”الميكرويف” #دايلر_يعذب_قطه

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية بالتحقيق في تفاصيل ظهور أحد مشاهير اليوتيوب في السعودية في مقطع فيديو وهو يعذب قطاً بوضعه داخل ميكروويف لمدة 30 ثانية متسائلاً هل سيتغير لون القطة؟.

وأثار فيديو تعذيب القطة استياء رواد التواصل، مطالبين بالقبض على معذب القطة واتخاذ الإجراء اللازم حيال فعلته، خصوصاً أن عدد من متابعي “اليوتيوبر” من الأطفال قام بتقليده مما تسبب بحرق وموت عشرات القطط في مقاطع فيديو انتشرت خلال الساعات الماضية.

وطالب آخرون وزارة البيئة بالتدخل خصوصاً وأن الوزارة أعلنت في وقت سابق عدداً من العقوبات على مخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بغرامات مالية تجاوزت 500 ألف ريال، مشيرة إلى شروعها في معاقبة أي مسيء للحيوانات، داعية مربي الحيوانات بالالتزام بالتعليمات.

وأصبحت ظاهرة تعذيب الحيوانات وتوثيقها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتكرَّر في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر، بل إن بعض الشباب أخذوا يتسابقون على تعذيب العديد من الحيوانات، سواءً المفترسة منها أو الأليفة، وكأنهم بذلك في سباق للتفاخر والحصول على الشهرة بمثل هذه التصرفات الدخيلة.

يذكر أنه وفقاً للمادة الثانية من قانون ولائحة الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي تنص على أنه يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى، أو التسبب في ألم ومعاناة للحيوانات، وعرضه على الطبيب البيطري بين فترة وأخرى.