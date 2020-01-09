الجبير يبحث علاقات التعاون المشترك مع رئيس مجلس الشيوخ التشيكي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك، معالي رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف كوبيرا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء ، مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.