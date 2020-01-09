بريطانيا: الطائرة الأوكرانية أُسقِطت بصاروخ إيراني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن هناك “مجموعة معلومات” تفيد بأن طائرة البوينج 737 الأوكرانية التي تحطّمت الأربعاء قرب طهران وقضى 176 شخصا كانوا على متنها، أسقطت بصاروخ إيراني.

وجاء في بيان لجونسون حول الكارثة الجوية التي لقي فيها أربعة بريطانيين مصرعهم “باتت هناك مجموعة من المعلومات تفيد بأن الطائرة أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمداً”، في استنتاج مماثل لما أعلنه نظيره الكندي جاستن ترودو.