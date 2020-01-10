القناة الرياضية تستبعد مراسلة أساءت للمملكة في تغريدات بتويتر #برشلونه_اتليتكو_مدريد #رزان_ملش #ثلوج_تبوك

استبعدت القناة الرياضية مراسلة أساءت للمملكة في تغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية،اليوم، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : تم إيقاف المذيعة رازان ملش عن العمل في القناة الرياضية، علما بأن ظهورها في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، وإنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم.

وكانت رزان ملش قد ظهرت كمراسلة للرياضية من مدريد في تغطية خاصة لمباراة برشلونة و أتليتكو مدريد التي تستضيفها المملكة مما أثار غضب و استغراب نشطاء سعوديين و جماهير

واستشهد بعض النشطاء بتغريدات سابقة لها تسئ فيها للمملكة و لشعبها ، حيث عبر الكثيرين عن رفضهم لظهورها بالإعلام السعودي.