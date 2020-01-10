إيران تهدد كوريا الجنوبية بقطع العلاقات الدبلوماسية

صرح سفير إيران لدي كوريا الجنوبية سعيد بادامشي- شابستاري إن بلاده قد تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية إذا انضمت الأخيرة إلى البعثة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وقال السفير في مقابلة مع صحيفة “يونج أنج إلبو” الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن “الولايات المتحدة من خلال اغتيالها بطل إيراني داست على كبرياء شعب إيران، وإذا قررت كوريا نشر قوات في هذه اللحظة، فسيجد الشعب الإيراني صعوبة في قبول ذلك وسينتابه الغضب”.

وأضاف شابيستاري أنه من الواضح أنه إذا شاركت دول أخرى في أنشطة عسكرية،

فإن إيران “لن تقف مكتوفة الأيدي”.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية قد ذكرت في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية نشر قوات في مضيق هرمز.