روسيا: نأمل من إيران وأمريكا عدم شن هجمات جديدة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تأمل في أن تمنتع الولايات المتحدة وإيران عن شن هجمات جديدة، وتدعو الجميع إلى ضبط النفس والهدوء.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح اليوم الجمعة، أثناء زيارته طوكيو، إن “روسيا تدعو على خلفية الوضع المحيط بإيران جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وبالتحديد الولايات المتحدة التي تعتبر موسكو سياستها غير مقبولة”، وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، الذي وصل إلى طوكيو للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الروسي الياباني: “يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، وخاصة الولايات المتحدة ، التي فجرت الشرق الأوسط ، فضلاً عن مواصلتها اتباع سياسة زعزعة الاستقرار والفوضى والسيطرة والابتزاز، وهي سياسة تبدو لنا مدمرة وغير مقبولة​​​.

وأضاف ريابكوف، أن “موسكو تعمل في هذا الاتجاه وتعتزم بذل جهود بما في ذلك ما يتماشى مع مفهومنا المعروف المتمثل في إنشاء نظام أمن جماعي في منطقة الخليج، وذلك في إطار اتصالات ليست فقط ثنائية بل مع كل البلدان، التي تنتقد إيران لجوانب معينة من سياستها في المنطقة، ومع كل طرف مفتوح لإيجاد حلول للمشاكل الحالية بعيدا عن الأسس الإيدويلوجية”.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب تنفيذ واشنطن لضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد “بشكل قاس” على عملية الاغتيال.