وفرة الإمدادات وضعف نمو الطلب العالمي سيكبحان أسعار النفط في 2020

قال مدير وكالة الطاقة الدولية لرويترز اليوم الجمعة إن من المتوقع أن تتلقى سوق

النفط العالمية إمدادات جيدة في 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفا، مما سيكبح الأسعار.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، “نتوقع نمو الطلب أقل قليلا من مليون برميل يوميا،” مضيفا أن النمو قد يظل ضعيفا، مقارنة مع مستوياته التاريخية.

وقال إن هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، مما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة.

وقال بيرول “إنتاج غير أوبك قوي جدا. مازلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل ومن النرويج وكندا وجيانا ودول أخرى،” مشيرا إلى منتجي النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتابع “بالتالي، يمكنني أن أقول إن الأسواق، في رأيي، مزودة جيدة جدا بالنفط، ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولارا للبرميل.

كانت العقود الآجلة لخام برنت تجاوزت 70 دولارا للبرميل بعد أن قتلت ضربة جوية أمريكية قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في العراق الجمعة الماضية، مما صعد التوترات في الشرق الأوسط. لكن الأسعار سرعان ما هدأت بعد انحسار خطر اندلاع حرب في الخليج.