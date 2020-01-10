النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية اليوم الجمعة أن أسعار النفط تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في ظل تراجع المخاوف من

اندلاع حرب بين أمريكا وإيران، وهو ما بدد بالتالي القلق من تعطل إمدادات البترول من الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن عقود النفط الآجلة تراجعت بنسبة 3 في المئة في بورصة نيويورك أمس الخميس، لتسجل تراجعا بنسبة 6 في المئة حتى الآن الأسبوع الجاري.

وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس على قرار غير ملزم لتحديد صلاحيات الرئيس

دونالد ترامب في توجيه ضربات عسكرية لإيران، في حين تلقت واشنطن إشارات

بأن طهران طلبت من مليشيات تابعة لها في الشرق الأوسط عدم شن أي هجمات

ضد مصالح أمريكية، بحسب ما ذكره نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لشبكة

“فوكس نيوز”.

وسجلت أسعار النفط انخفاضا هذا الأسبوع على خلفية الصدام بين واشنطن وطهران، ولكنها عادت الآن إلى مستوياتها قبل الغارة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وآخرين قرب مطار بغداد بالعراق مؤخرا.

لم يؤثر الصراع حتى الآن على انتاج أو صادرات النفط في الشرق الأوسط، في حين تتمتع الأسواق العالمية بإمدادات مريحة، في ظل الاحتياطي الكبير للدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وزيادة الإنتاج الأمريكي من الخام.

ونقلت “بلومبرج” عن ستيفن إنيز، محلل الأسواق الأسيوية في مؤسسة “أكسي

تريدر ليمتد”:” تبدو المستويات الحالية للأسعار هي الصحيحة، ولكن إذا ما مرت عطلة نهاية الأسبوع دون حدوث أي عطل في الإمدادات، فمن الممكن حدوث مزيد من الانخفاض (في الاسعار)”. وأضاف أن الجزء الأكبر من المخاطر قد تبدد.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شباط/فبراير بنسبة 19 سنتا،

إلى 37ر59 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، بحلول الساعة 52ر11 صباح الجمعة في سنغافورة، مقابل 65 دولارا أمس الأول الأربعاء في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق، قبل أن يتراجع السعر بنسبة 9ر4 في المئة مجددا.

وتراجعت أسعار خام برنت تسوية آذار/مارس المقبل 21 سنتا، أو 3ر0 في المئة، ليصل سعر البرميل إلى 16ر65 دولارا في بورصة “أي سي إي” الأوروبية، وكانت الأسعار قفزت إلى 72 دولارا للبرميل أمس الأول الأربعاء. وتراجعت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المئة هذا الأسبوع، وتتجه إلى أول انخفاض أسبوعي منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي.