“التعليم” تعتمد منسق ومنسقة في إداراتها للتوعية بلائحة الوظائف الجديدة

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتكليف اثنين من منسوبيها (منسق ومنسقة) للمشاركة في التوعية باللائحة وموادها والتعديلات التي تمت على بعض موادها في الإدارة.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم الإشارة لقرار وزير الخدمة المدنية بشأن الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية وقرار تأجيل لائحة الوظائف التعليمية ورغبة الوزارة في زيادة التواصل مع الميدان التعليمي فيما يتعلق باللائحة.

ووجه نائب وزير التعليم بحسب التعميم بضرورة تكليف اثنين من منسوبي الادارة (منسق ، منسقة) للمشاركة في التوعية باللائحة وموادها والتعديلات التي تمت على بعض موادها في الادارة، كما أشار إلى أن مهام المنسق والمنسقة ستكون على النحو الآتي:

حضور الورشة التدريبية عن لائحة الوظائف التعليمية والتي ستقام في مقر الوزارة

بالرياض (تحدد مدتها وموعدها لاحقا) وسيتم التواصل مع كل منسق لتأكيد الموعد.

إعداد وتنفيذ خطة تنفيذية للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية لمنسوبي إدارة التعليم.

إعداد وتنفيذ الورش واللقاءات التوعوية لجميع المشرفين التربويين وقادة ووكلاء

المدارس قبل وبعد نفاذ اللائحة.

وإعداد وتنفيذ اللقاءات العامة للمعلمين للتعريف باللائحة قبل وبعد نفاذ اللائحة والإجابة عن الاستفسارات التي ترد إليه / إليها من منسوبي إدارة التعليم حول لائحة

الوظائف التعليمية والتواصل مع البرنامج التنفيذي للائحة الوظائف التعليمية حول ما يرد للمنسق/المنسقة من استفسارات فنية وإرسال التقارير الدورية للبرنامج التنفيذي للائحة الوظائف التعليمية حسب الخطة.