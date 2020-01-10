سواريز: نحن المذنبون.. فالفيردي بريء

أكد مهاجم برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، إن مدرب الفريق إرنستو فالفيردي ليس له أي ذنب في هزيمة البرسا أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدا أن الاخطاء التي ترتكب في مباريات مهمة ثمنها غال للغاية”.

قال سواريز في تصريحات صحافية عقب المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة، وانتهت بفوز أتلتيكو 3-2: “أعتقد أن المدرب ليس له أي ذنب في هذه الحالة، إنها أخطاء ارتكبناها نحن، تقديم مباراة جيدة ليس كافياً، عندما ترتكب أخطاء في هذا النوع من المباريات تدفع الثمن غالياً للغاية.

وأضاف: “أتلتيكو خصم كبير، نحن في وضع علينا أن نتعلم فيه من الأخطاء، يجب تصحيح الأخطاء وعدم تكرارها”.

وعن إلغاء تقنية التحكيم بالفيديو هدفين لبرشلونة، قال سواريز: “الأمر يؤثر علينا سلباً من الناحية المعنوية”.