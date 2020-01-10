ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4%

أظهرت بيانات رسمية في تركيا، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 13.4% خلال شهر أكتوبر 2019، مقابل 11.6% في نفس الشهر من عام 2018.

وقال المعهد الإحصائي التركي، إن عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل إلى 4.39 مليون شخص في أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 608 آلاف شخص عن نفس الشهر في العام السابق عليه.

وأضاف المعهد، أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 24-15 قد وصل إلى 25.3%، بزيادة 3% عن نفس الشهر من عام 2018.

ووفقًا لبيانات المعهد الإحصائي، سجل الاقتصاد التركي انكماشًا خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019.

وسجلت قيمة الليرة التركية انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 5.895 مقابل الدولار، اليوم الجمعة.