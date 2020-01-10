النصر والاتحاد والفوارق العشرة قبل الجولة الـ (14) #النصر_والاتحاد_دوري_المحترفين

يستضيف الفريق النصراوي، مساء اليوم، نظيره الاتحادي في لقاء يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (14) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبفوارق كبيرة جداً ترصدها “الوئام” في عدة نقاط وبتناقضات عديدة نظير الوضع الفني والإداري لكلا الفريقين.

– يدخل النصر هذا اللقاء باستقرار فني وإداري يشار له بالبنان ما نتج عنه تصدره لسلم الترتيب برصيد (29) نقطة في حين يحتل الاتحاد المركز (13) بـ (13)نقطة.

– الفريق النصراوي لم يخسر سوى في مباراتين من أصل (13) مباراة لعبها في حين أن الفريق الاتحادي خسر حتى ما قبل هذه الجولة (8) مواجهات أي بمعدل أكثر من نصف مبارياته التي خاضها.

– الدفاع النصراوي يعتبر أقوى دفاع في الدوري حيث لم يلج مرماه سوى (5) أهداف، بينما اتخمت شباك الفريق الاتحادي بـ (23) هدفاً وبذلك يصبح رابع أضعف دفاع في الدوري.

– يحظى الفريق النصراوي بدعم كبير على كافة المستويات إدارياً وجماهيرياً نظير العمل المميز الذي تقوم به الإدارة النصراوية حتى الآن بتصدر فريقها للدوري وبتحقيقه لقب بطولة السوبر السعودي قبل أيام قليلة، في حين لا تزال الجماهير الاتحادية غير راضية تماماً عن مستوى فريقها ولا عن العمل الإداري الذي تقوم به إدارة النادي الغربي.

– تعمل الإدارة النصراوية في صمت وهدوء وتركيز، وعلى النقيض تماماً تعيش الإدارة الاتحادية تحت ضغط جماهيري وإعلامي مهول بسبب العديد من الأخطاء والدخول في سجالات إعلامية وجماهيرية جعلتها تحت ضغط أفقدها الكثير من وهج العمل الصحيح مما انعكس سلباً على أداء الفريق.

– يضم الفريق النصراوي نخبة من أبرز المحترفين في الدوري بتواجد الرباعي الأجنبي (عبدالرزاق حمدالله، نور الدين مرابط، جولياني، بيتروس)، في حين يفتقد الفريق الاتحادي لأي عنصر أجنبي فاعل.

– الاتحاد لم يذق طعم الفوز في آخر مواجهتين بينما نجح الفريق النصراوي في تحقيق الفوز في آخر مواجهتين له وحصد النقاط كاملةً.

– يضم الفريق النصراوي متصدر هدافي الدوري بتواجد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله حيث يحمل في سجله التهديفي (10) أهداف متساوياً أيضاً مع الفرنسي غوميز مهاجم الفريق الهلالي في حين الاتحاد لديه المهاجم البرازيلي رومارينهو في قائمة الهدافين ولكن برصيد (7) أهداف فقط.

– سجل النصر في آخر مواجهتين له (7) أهداف في حين لم ينجح الفريق الاتحاد سوى في تسجيل هدفين.

– استقبلت شباك النصر في آخر مباراتين هدف وحيد فقط في حين ولجت الشباك الاتحادية (5) أهداف.