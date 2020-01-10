“التعليم”: تسكين مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية في وكالة الوزارة للتعليم العام

وجهت وزارة التعليم، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتزويد مكتب تحقيق الرؤية بالوثائق الداعمة لبيانات مؤشر نسبة المستفيدين من خدمات أندية الحي الترفيهية التعليمية لعام 2019.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

وتضمن التعميم: بناءً على قرار وزير التعليم المتضمن تسكين مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية في وكالة الوزارة للتعليم العام وإشارة إلى طلب مكتب تحقيق الرؤية لتزويده بالوثائق الداعمة لبيانات مؤشر نسبة المستفيدين من خدمات أندية الحي الترفيهية التعليمية لعام 2019.

ووجه التعميم، استكمال تعبئة بيانات المستفيدين من خدمات أندية الحي في الإدارات وتزويد إدارة مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية بتقرير معتمد من أعداد المستفيدين لكل ناد (بنين، بنات) لعام 2019 في موعد غايته 16 جمادى الأولى 1441.