“البعيجان” يخطف شلفا ولي العهد لون الوضح

انتزع عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي، المركز الأول في مسابقة شلفا ولي العهد (30) لون الوضح، التي أقيمت اليوم الجمعة، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا بالصياهد، بمشاركة 11 منقية.

وجاء موسى محمد عبدالله الموسى، في المركز الثاني فيما حل الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح ثالثا، وكان التنافس مثيرًا بين الملاك وسط حضور جماهيري كبير حضر منذ وقت مبكر لمتابعة انطلاقة مسابقة الوضح، والتي تتواصل غدٍ بمسابقة سيف الملك (50)، وتختتم بعد غد من خلال المنافسة المنتظرة بيرق المؤسس (100).

أسماء الفائزون في فئة (شلفا ولي العهد) جمل (30) لون وضح

1- عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي

2- موسى محمد عبدالله الموسى

3- الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح

4- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري

5- عبدالله محمد ناصر ال الشيخ الدوسري

6- منصور سعود منصور الدوسري

7- فهد عبيد ثنيان الدوسري

8- مفرج سعد مطلق بن شويه

9- الكويتي عبدالله ناصر فهد الدوسري

10- خالد ابراهيم عبدالعزيز الشبانات القحطاني