خسائر تركيا في ليبيا.. مقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين

قتل ثلاثة جنود أتراك، وأصيب ستة آخرين في ليبيا، بحسب ما أعلنته صحيفة أحوال التركية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر، إن جثث الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة

تركية خاصة ستنقلها، اليوم الجمعة، إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عبر “تويتر”، عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت “270 كيلومترا غرب طرابلس”.

وتوقعت مصادر تركية، أن يثير وصول جثث الجنود الأتراك موجة غضب في الأوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويفتح الجدل بشأن سياسات أردوغان في ليبيا.