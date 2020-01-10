بالفيديو.. الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد قبل اغتياله يفضح إيران ويكشف الطرف الثالث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامي أحمد عبد الصمد، مراسل قناة “دجلة” الفضائية في محافظة البصرة قبل اغتياله على يد مجهولين.

الرواد قالوا إنه صوّر قبل 3 ساعات من اغتياله، “عبدالصمد” فضح في الفيديو ميليشيات إيران وكشف فيه عن الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين.

وتحدث عن أسباب الاعتقالات وسقوط قتلى ضمن المتظاهرين العراقيين الذين يهتفون للوطن، فيما تم اعتقال من يهتف ضد إيران.

واغتال مسلحون، اليوم الجمعة، مراسل قناة “دجلة” الفضائية وزميله المصور صفاء غالي بإطلاق نار.

وذكرت وسائل إعلام أن “مسلحين مجهولين اغتالوا عبد الصمد، بعدما فتح مجهولون النار على السيارة التي كان يستقلها في منطقة قريبة من مقر قيادة شرطة المحافظة”.

وعمل الصحفي عبد الصمد على تغطية التظاهرات التي انطلقت في البصرة، وباقي مدن العراق. وتعرض العديد من الناشطين والصحفيين إلى القتل أو الاختطاف، على يد مسلحين مجهولين.