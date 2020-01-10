واشنطن بوست: أمريكا شنت عملية سرية استهدفت مسؤول إيراني كبير باليمن تزامنا مع قتل سليماني

في اليوم الذي قتل فيه الجيش الأمريكي قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليمان في بغداد، نفذت القوات الأمريكية مهمة سرية أخرى ضد مسؤول عسكري إيراني كبير في اليمن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وكشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن أن الضربة التي استهدفت عبد الرضا شهلاي، وهو ممول وقائد رئيسي لمليشيا القدس الإيرانية التي كانت ناشطة في اليمن، لم تؤد إلى وفاته، وفقًا لما ذكره أربعة مسؤولين أمريكيين على دراية بالأمر.

قد تشير العملية غير الناجحة إلى أن مقتل إدارة ترامب للجنرال قاسم سليماني كان الأسبوع الماضي جزءًا من عملية أوسع نطاقًا مما سبق شرحه مسبقًا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المهمة تهدف إلى شل قيادة الحرس الثوري الإيراني أم لمنع هجوم وشيك على الأمريكيين كما هو مذكور أصلاً.

العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، حيث تسببت الحرب الأهلية في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يكتنفها السرية. قال المسؤولون الأمريكيون إن العملية ضد شحلاي مازالت سرية للغاية، ورفض الكثيرون تقديم تفاصيل غير القول بأنها لم تكن ناجحة فقط.