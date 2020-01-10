سوريون يتظاهرون في دير الزور لطرد مليشيا #قاسم_سليماني

نظم مواطنون سوريوين في محافظة دير الزور غرب سوريا، اليوم الجمعة، تظاهرة للمطالبة بخروج المليشيا الإيرانية من المنطقة.

وقال المرصد السوري إن المتظاهرون السوريون خرجوا لإعلان المطالبة بطرد المليشيات الإيرانية من المنطقة، وإظهار الدعم لمحافظة حلب التي تتعرض لقصف من النظام السوري.

وقال المرصد السوري إن المتظاهرين تجمعوا عند دوار المنطقة الصناعية و توجهوا إلى دوار المعامل شمال مدينة ديرالزور، وخرجت تظاهرات مماثلة في بلدتي الشحيل و أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

وحسب المرصد، طالب المتظاهرون بإسقاط النظام السوري، وطرد المليشيات الموالية لإيران، وإصلاح ما أفسدته الحرب.

و حمل المتظاهرون صورا أيضا لضحايا مجزرة الشعيطات الذين قضوا على يد تنظيم داعش قبل خمس سنوات.

وكانت الميليشيات الموالية لإيران قد استنفرت في سوريا بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

ولعب سليماني دورا في تدريب هذه الميليشيات وخلق دور لها في سوريا، وقتل العديد من المدنيين السوريين.

وقتل سليماني في ضربة أميركية قرب بغداد بعد معلومات عن استعداده للقيام بهجمات على مصالح أميركية في العراق.