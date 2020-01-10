شركات الطيران العالمية تغير مساراتها لتفادي المرور فوق أجواء إيران

أعلنت شركات الطيران العالمية وعدة دول حظر رحلات الطيران المدني فوق إيران، على خلفية التوتر الذي يقع في المنطقة وتحذيرات تصاعد الأمور بين واشنطن وطهران.

قالت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأميركية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان.

وعزت الإدارة قرار الحظر إلى “الأنشطة العسكرية المحتدمة والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط”.

وقبل هذا الحظر، كانت الوكالة قد حظرت بالفعل على شركات الطيران الأميركية التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق العراق، والطيران في جزء من المجال الجوي الإيراني فوق الخليج العربي وبحر عمان، وذلك إثر إسقاط إيران طائرة مسيرة أميركية على ارتفاع كبير في يونيو الماضي.

وفي العادة تأخذ شركات الطيران الأجنبية وهيئاتها التنظيمية الوطنية الإشعارات الأميركية في الحسبان عندما تقرر وجهات رحلاتها الجوية.

كندا

قالت شركة ترانسبورت كندا إنها حولت مسار رحلاتها وإنها على تواصل وثيق مع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية لمتابعة الوضع في الشرق الأوسط.

فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” تعليق جميع رحلاتها في الأجواء الإيرانية، وقال متحدث باسم الشركة “على سبيل الاحتياط وفور الإعلان عن الضربات الصاروخية، قررت إير فرانس تعليق كل رحلاتها في الأجواء الإيرانية حتى إشعار آخر”.

ألمانيا

أعلنت شركة لوفتهانزا -وهي أكبر شركة طيران ألمانية- إلغاء رحلتها اليومية بين فرانكفورت وطهران،

روسيا

قالت وكالات أنباء روسية إن الوكالة الفدرالية الروسية للنقل (روسافياتسيا) طلبت من شركات الطيران الوطنية تجنب التحليق فوق المجال الجوي للعراق وإيران.

وجاء في بيان روسافياتسيا أنه “نظرا لوجود معلومات بشأن مخاطر أمنية قائمة على رحلات الطيران المدني العالمية توصي روسافياتسيا بعدم استخدام المجال الجوي فوق إيران والعراق والخليج وخليج عمان في رحلات الطيران المدني الروسية، بما في ذلك رحلات المرور (الترانزيت)”.

مصر

قبل وقوع الهجوم الصاروخي الإيراني كانت وزارة الطيران المدني في مصر قد أعلنت تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد، اعتبارا من الأربعاء وحتى يوم الجمعة “حفاظا على سلامة الركاب والطائرات بسبب الظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي يمر بها العراق”.

ودعت الوزارة عملاء شركة مصر للطيران إلى مراجعة حجوزاتهم وتعديلها.

الإمارات

قالت شركة طيران الإمارات وشركة فلاي دبي إنه تم إلغاء رحلاتهما إلى العاصمة العراقية بغداد “لأسباب تشغيلية”.

وذكرت طيران الإمارات في بيان أنه “تم إلغاء رحلات طيران الإمارات إي كي 943 من دبي إلى بغداد، وإي كي 944 من بغداد إلى دبي في الثامن من يناير”.

وأضافت “نتابع التطورات عن كثب ونحن على تواصل وثيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة”، مشيرة إلى أنها ستتخذ “مزيدا من التعديلات التشغيلية إذا اقتضت الحاجة”.

من جانبها، أعلنت شركة فلاي دبي للطيران منخفض التكلفة أنها ألغت رحلتها المقررة إلى بغداد الأربعاء، ولكنها أبقت على رحلاتها إلى البصرة والنجف في العراق.

وعلقت شركة “طيران الخليج” البحرينية جميع رحلاتها للعراق منذ مساء الجمعة، وحتى إشعار آخر، بسبب مخاوف أمنية عقب مقتل سليماني، وفقاً لما ذكرته على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، فيما أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر بالشركة في وقف الرحلات أيضا إلى طهران مع تصاعد الأحداث.

شرق آسيا

قررت الخطوط الجوية السنغافورية تغيير مسار رحلاتها التي تمر فوق الأجواء الإيرانية، وقامت الخطوط الماليزية بخطوة مماثلة وحولت مسار رحلاتها بين لندن وجدة والمدينة المنورة لتجنب المجال الجوي الإيراني أيضا.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية أن رحلاتها نحو أوروبا وانطلاقا منها ستتجنب “مناطق عدم الاستقرار المحتملة” في الشرق الأوسط، علما أن المسارات المعتادة لهذه الرحلات لا تمر في الأجواء الإيرانية أو العراقية.

وقالت شركة الطيران الأسترالية كانتاس إن الرحلة بين بيرث ولندن ستحلق فوق آسيا بدلا من الشرق الأوسط وستتأخر أربعين دقيقة.

وقد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد.

وفي السياق، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الثلاثاء أنه قام بتشغيل فريق طيران عالمي لدعم التنسيق والتواصل الفعال بين شركات الطيران والبلدان مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبدأت شركات الطيران ووكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة مراقبة المجال الجوي فوق إيران.