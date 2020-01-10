مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل: نتائج الـDNA كشفت وجود 4 فحول غير مطابقة

أوضح فوزان الماضي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في الصياهد، أن نتائج الـDNA أثبتت وجود أربع فحول غير مطابقة، اثنين منها في لون الشعل وحالة في الوضح ومثلها في المجاهيم، وقال:” لمن لم تتطابق النتائج لهم الحق في مراجعة اللجنة القانونية للحصول على أرقام الشرائح غير المطابقة، والحصول على إفادة من اللجنة القانونية بهذا الأمر، وهذا حق مشروع لهم”، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحول المنتجة الليلة.

وتطرق الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى مسابقة نخبة النخبة (20)، وقال:” حسب ما أبلغني الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود، رئيس لجان التحكيم، أنه سيتم منح كل مشارك 20 رقما ليتولى ترقيم إبله في الشبوك الداخلية بنفسه”، موضحا أن هذه المسابقة جديدة وستكون الأقوى لأنها تضم نخبة النخبة.

وعن الجوائز قال الماضي:” المراكز كما هي العام الماضي، الجمل 10 مراكز، والفردي 5 مراكز، والفحول 5 مراكز، ما عدا فئة الصفر فهي 5 مراكز، وهذا قرار من المهرجان بناء على الإحصائيات، وسبق أن شرح النادي هذا الموضوع”.

وكشف الماضي أن أعلى حالات العبث كانت في لون المجاهيم بمعدل 19 حالة مقابل 13 للصفر، فيما لم تسجل أي حالة في الأصايل، مشدداً على أن من تم استبعاده بسبب العبث ولم يسدد مبلغ المخالفة المقرر عليه، فأنه سيتم وضع إسمه في قائمة المنع حتى سداد المبلغ، مشيراً إلى إكتمال الاستعدادات لإنطلاقة المرحلة الثانية والأخيرة من مسابقة الطبع غداً السبت بمشاركة الخمس المتأهلين من المرحلة الأولى.

وعن مسابقة الهجيج، أوضح الماضي أنه تم اعداد ميدان بطول 20 كيلو مترا، بحواجز ترابية، وسيتم تجهيز الشبوك لنقطة الانطلاق، وإحضارها قبلها بيوم.

وأشاد الماضي بالتفاعل الواسع والأصداء الكبيرة التي ما زالت تحققها مسابقة “القعود قعودك لاطرحته”، كاشفاً أن هنالك اتجاها لجعلها مسابقة عالمية، متمنياً التوفيق للجميع.