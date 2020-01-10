ختم حديثه بالشهادة ومات جالسا.. شاهد لحظة وفاة داعية بالكويت

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق مشهد وفاة مفاجئة قيل إنه لداعية فلسطيني أثناء إلقائه محاضرة دينية خلال حفل زفاف في الكويت.

وقال المعلقون توفي الداعية الفلسطيني الحامل للجنسية الأردنية محمود عبدالباقي، المقلب بـ«أبوخطاب»، الذي كان يقيم بالكويت منذ عقود، أثناء إلقاء موعظة دينية يتحدث فيها عن النبي محمد، وتعامله مع زوجاته، وكيف كان يحمل زوجته لتمتطي الدابة.

وبينما كان الشيخ المسن يتحدث عن وفاة النبي محمد في أحضان زوجته، ولم يمت في أحد الفتوحات التي شارك فيها، وفضل إكرام معاملة الزوج لزوجته، ثم أنهى حديثه بقوله «لا إله إلا الله»، صمت فجأة، بينما وقع مكبر الصوت (الميكروفون) من يده.