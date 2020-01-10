عاجل .. ترامب: إيران كانت تجهز لاستهداف 4 سفارات أمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قاسم سليماني.

وقال ترامب في مقتطف من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية: “سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد”. وأضاف “يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات”.