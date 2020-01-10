فلكية جدة ترصد أول خسوف للقمر في 2020

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه رصد مساء اليوم خسوفا سشبه ظل القمر بسماء السعودية حيث وقع 90% من قرص القمر داخل منطقة شبة ظل الأرض عند ذروة الخسوف العظمى عند الساعة 10:10 مساءً (7:10 مساءً بتوقيت غرينتش) ولوحظ عتمة في الطرف الجنوبي من القمر في ذلك الوقت وهو أول خسوف هذه السنة.

وأضاف في بيان صحفي: “بشكل عام لكي يحدث الخسوف يجب أن يعبر القمر البدر نقاط حيث يلتقي مداره مع مدار الأرض تسمى (العقدة الصاعدة او العقدة الهابطة)، وفي هذا الأسبوع عبر القمر العقدة الصاعدة قبل حوالي 20 ساعة من حدوث خسوف الجمعة”.

من ناحية أخرى يعود سبب عدم حدوث الخسوف شهريا إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بحوالي 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني بأن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى، لذلك لا يحدث خسوف شهرياً.

وعلى عكس كسوف الشمس تمت متابعة خسوف القمر بالعين المجردة والمناظير أو التلسكوب بشكل آمن تماما بدون الحاجة لأي نوع من الحماية للعين، وفقا للبيان.

وقال إن ظاهرة خسوف القمر تعطينا لمحة عن عمل الميكانيكا السماوية على نطاقات زمنية طويلة.