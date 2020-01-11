وفاة_السلطان_قابوس بن سعيد سلطان #عمان بعد خمسين عامًا قضاها في الحكم #قابوس_بن_سعيد #قابوس_بن_سعيد_في_ذمة_الله

أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وجاء في بيان ديون البلاط السلطاني “ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي اختاره الله إلى جواره مساء الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020″.

وأشار ديوان البلاط السلطاني إلى أن “السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما”.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.