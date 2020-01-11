عاجل… إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير قصد

اعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد، حسبما ذكرت وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية اليوم السبت.

وأفاد بيان عسكري إيراني بأن الطائرة الأوكرانية اسقطت نتيجة خطأ بشري

بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

ونفت إيران لعدة أيام أن صاروخا أسقط الطائرة. لكن الولايات المتحدة

وكندا ذكرتا، نقلاً عن معلومات استخباراتية، أنهما تعتقدان أن إيران

أسقطت الطائرة.

كانت طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 قد تحطمت يوم الأربعاء

الماضي في إيران عقب إقلاعها مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها

وعددهم 176 شخصا.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على موقع تويتر اليوم السبت

“إنه يوم حزين.. لقد خلصت النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجرته القوات

المسلحة أن خطأ بشريا في وقت أزمة نجمت عن النزعة الأمريكية إلى اتخاذ

قرارات سريعة مغامرة أدى إلى وقوع الكارثة”.

وتابع ظريف”نعرب عن أسفنا العميق واعتذارنا وتعازينا لشعبنا وعائلات

الضحايا والدول الأخرى المتضررة”.

وكان وزير الشؤون الخارجية الكندي فرانسو ا فيليب شامبين قد أكد في وقت

سابق على مطالب بلاده بإجراء تحقيق شامل في تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأوضح شامبين أن عدد الضحايا الكنديين الذين سقطوا جراء حادث التحطم بلغ

57 كنديا، ليعدل بذلك حصيلة سابقة أشارت إلى أن عدد الضحايا 63 كنديا.