مدني تبوك ينجح في تطبيق خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة خطر الأمطار والثلوج

نجحت – بفضل الله – فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم في تطبيق خطة مواجهة مخاطر تساقط الأمطار والثلوج وذلك من خلال نشر الفرق الميدانية ودوريات السلامة، إضافة إلى المعدات الثقيلة في عدد من المناطق والمراكز التي تساقطت عليها الثلوج التابعة لمحافظة حقل والتي شملت علقان والظهر وجبل اللوز.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة عبدالعزيز الشمري: أن فرق الدفاع المدني وبمتابعة ميدانية ومباشرة من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني لم تسجل أي حوادث تذكر عدا مباشرة بعض حالات الاحتجاز داخل الثلوج.

وتم التعامل معها مباشرةً من قبل دوريات السلامة والفرق التطوعية المشاركة.

وأضاف : لقد وجه مدير الدفاع المدني بدعم الموقف بقوة بشرية وآلية من الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك وقوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني لتكون مساندة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة حقل ومتابعة أعمالها ومهامها في المناطق الحرجة والتأكد من سلامة المتنزهين والزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

مشيرًا إلى أن عدد من الفرق التطوعية قد شاركت في أعمال الدفاع المدني في تنفيذ الخطة وذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية المنطقة وتحديد مهامهم حسب الخطة المعدة مسبقًا لمثل هذه الحالات.