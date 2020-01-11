مجهولون يغتالون صحافياً عراقياً في البصرة

اغتال مسلحون مجهولون صحافيين في محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون أن مراسل قناة دجلة الفضائية في البصرة أحمد عبد الصمد، قتل بعدما فتح مجهولون النار على سيارة كان يستقلها قرب مقر قيادة شرطة المحافظة، حسب ما ذكر موقع قناة “الحرة”.

وأضاف الموقع أن المصور صفاء غالي الذي كان معه قُتل أيضاً متأثراً بجروحه.

وعمل عبد الصمد على تغطية التظاهرات التي انطلقت في البصرة وباقي مدن العراق.

وتعرض عدد من الناشطين والصحافيين إلى القتل، أو الاختطاف، على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من ميليشيات مدعومة من إيران، أقدمت أيضاً على مهاجمة قنوات تلفزيونية، وإحراق مكاتب إعلامية في مطلع أكتوبر(تشرين الأول) الأول.