من هو هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد؟ #وفاه_السلطان_قابوس #ديوان_البلاط_السلطاني #قابوس_بن_سعيد

اختير صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ،سلطانا لعمان خلفا للراحل سلطان بن قابوس بن سعيد الذي توفي مساء أمس الجمعة .

ويشغل جلالة السلطان هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان. وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد. ولد في عام 1954.

وشغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

كما شغل جلالته ، وهو من محبي رياضة كرة القدم، منصب نائب وزير الخارجية قبل أن يصبح وزيراً للتراث والثقافة في منتصف التسعينات.كما أنه أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم في مطلع الثمانينات.

وكان السلطان هيثم يشغل منصب وزير الثقافة والتراث، ومن المقربين من السلطان قابوس، وهو على رأس من أشرفوا على وضع الرؤية الاقتصادية عمان 2040، كما عمل في وقت سابق أمينا عاما لوزارة الخارجية.

وسيخلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي أعلنت وفاته فجر السبت.

وقالت جريدة الوطن في تغريدة على تويتر إن “السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سيؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم (السبت)، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان.”

تجدر الاشارة إلى ان مجلس الدفاع الأعلى فى سلطنة عمان، دعا صباح السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، بعد إعلان وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

وقال المجلس في بيان إنه استنادا لما نصت عليه المادة 6 من النظام الأساسي للدولة فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور جميع أعضائه”.