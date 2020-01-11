الهلال الأحمر يسعف أمريكي وفرنسي و3 متفرجين في سباق #رالي_دكار_السعودية_2020 

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم صباح يوم أمس الجمعة خمس حالات ضمن مرحلة سباق رالي دكار السعودية 2020 أثناء مرورهم بمنطقة القصيم.

وجرى تقديم الخدمات الاسعافية لهم بمباشرتها عن طريق فرق الهلال الاحمر منهم حالتين تم نقلهما بواسطة الإخلاء الطبي لمطار الامير نايف بن عبدالعزيز لمتسابقين من الجنسية الفرنسية والآخر من الجنسية الأمريكية.

وتم نقلهما بواسطة فرق إسعافية لمستشفيات المنطقة وذلك بالتنسيق مع التجمع الصحي ، فيما جرى مباشرة 3 حالات طبية تم علاجها في الموقع من الزوار الحاضرين لمتابعة فعاليات الرالي .

وكان فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم تمركز بكافة التجهيزات اللازمة للتغطية الطبية والاسعافية لفعاليات #رالي_دكار_السعودية_2020.

وكانت الاستعدادات والمشاركة بإشراف مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية بعدد 6 فرق إسعافية متقدمة وفرقة إشراف ميداني.

وتوزعت الفرق الاسعافية عاى محورين المحور الاول مطار الامير نايف بن عبدالعزيز الإقليمي والمحور الثاني الطرق القريبة من خط سير الرالي وكذلك نقطة إنطلاق المتسابقين والتي كانت بين طريقي محافظة الاسياح ومركز قبة وذلك بالتزامن مع الجهات المشاركة من القطاعات الأخرى ذات العلاقة والتي تتولى متابعة مرور وسير حركة المتسابقين بمختلف فئاتهم بداية من الدراجات النارية والسيارات المتوسطة إلى الشاحنات الكبيرة.