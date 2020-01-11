ألمانيا تحذر من تأجج النزاع مجدداً بين أمريكا وإيران

حذر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس من احتمال حدوث تصعيد جديد في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: “النزاع العسكري المباشر تم تجنبه في الوقت الراهن، لكن خطر حدوث تأجج جديد لم يتنه بعد”.

وذكر ماس أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تمثل خطراً يهدد المنطقة، مضيفاً أن “مساعينا نحو إحلال الاستقرار ومكافحة تنظيم داعش وإنهاء النزاع الدموي في سوريا واليمن، صارت أصعب” في العراق على وجه الخصوص.

وأعلن ماس عزمه التوجه إلى الأردن غداً الأحد، موضحاً أنه يعتزم بحث كيفية إعادة بناء الثقة مع القوى المعنية بتحقيق التوازن في المنطقة.

واغتالت الولايات المتحدة ليلة الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال البارز قاسم سليماني، في غارة جوية بالعاصمة العراقية بغداد.

وردت إيران ليلة الثلاثاء/الأربعاء بهجمات صاروخية على قواعد يستخدمها جنود أمريكيون في العراق.

وبعد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني رغبتهما في إدارة النزاع على المستوى السياسي أولاً.