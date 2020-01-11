الجمارك تتوعد شخصًا اتهم موظفي جمرك الرقعي بالتخاذل في تهريب الدخان

توعدت الهيئة العامة للجمارك بملاحقة شخص إتهم موظفيها بمنفذ الرقعي بالتخاذل في تهريب الدخان.

وكان احد المواطنين قد نشر تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها: (لاغاب القط العب يافار لما اخذ اجازه رئيس مركز الرقعي بدا التراخي واستغلال موظفي الجمارك لعملهم بحجة البحث عن الدخان على الرغم ان الدخان اغلبه يدخل للحفر عن طريق بعض الموظفين شراكه مع الذين يجلبونه).

ورد الحساب الرسمي عليه بالقول: تم رصد هذه التغريدة واتهامك المباشر لموظفي الجمارك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ومن المعروف أن منفذ الرقعي بين الكويت والسعودية والذي يشهد كثافة في حركة المرور قد شهد مؤخرأ ضبط حالات كثيرة لعمليات تهريب الدخان من خلاله.