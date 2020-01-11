الخطوط الجوية الأوكرانية توقف رحلاتها فوق إيران

أوقفت الخطوط الجوية الأوكرانية اليوم السبت رحلاتها فوق إيران، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة قد أعلن ،اليوم السبت، عن تحمل هذه القوة كامل المسؤولية عن الخطأ البشري الذي اسفر عن اسقاط الطائرة الاوكرانية صباح يوم الاربعاء الماضي، بعد اقلاعها بقليل من مطار “الإمام الخميني ” جنوب غرب العاصمة طهران.

وقال العميد حاجي زادة بان موقع الدفاع الجوي الذي أصاب الطائرة الاوكرانية، كان حدد الطائرة بالخطأ على أنها صاروخ كروز، لذا فقد اطلق صاروخا قصير المدى أصاب الطائرة التي اشتعلت النيران فيها ولم تنفجر، وحاول الطيار الدوران والعودة بها الى المطار إلا أنها انفجرت بعد ارتطامها بالأرض.

وكان بيان عسكري إيراني قد أفاد في وقت سابق اليوم السبت بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت في تغريدة على موقع تويتر “التحقيقات تتواصل لتحديد هوية المسؤولين عن هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر ومحاكمتهم”.

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتذار رسمي عن الحادث ودفع تعويضات.

كانت إيران قد نفت في البداية أن صاروخا ايرانيا وراء سقوط الطائرة التي كانت في طريقها من طهران إلى كييف ومقتل كل ركابها الـ167، من بينهم 63كنديا.