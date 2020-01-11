نائب رئيس هواوي في حديثه لـ”الوئام”: لم يصلنا إخطار مباشر من الحكومة الأمريكية بالإيقاف

التقت “الوئام”، اليوم (الجمعة)، نائب رئيس شركة هواوي، للحديث حول مستقبل الشركة، خاصة في ظل المشكلات التي تواجهها مع الحكومة الأمريكية.

وقال جو كيلي، نائب رئيس هواوي للاتصال والعلاقات العامة والإعلام، إن “الشركة لم يصلها أي إخطار مباشر من الحكومة الأمريكية بالإيقاف ، وكل ما قيل ذكر من خلال الإعلام فقط”.

وأكد “كيلي”، في حديثه مع “الوئام”، أنه يجب على الحكومة الأمريكية ألا تتدخل في المجالات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات . موضحا أن التدخل الرئيسي جاء من السياسيين، وهم من اوقفو الجيل الخامس من هواوي في أميركا.

واستطرد: “شركة هواوي تشهد تطورا سريعا في عدة تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والسحابة والأجهزة الذكية وملحقاتها، وفي كل من البرمجيات الصادرة عنها المتعلقة بالأمن السيبراني، ولا يوجد أي مشكلات تواجهها منذ تأسيسها 1987، وإن وجدت مستعدين لمناقشتها مع الحكومة الأمريكية”.

وتعتبر “هواوي” هي أول شركة خاصة في جمهورية الصين الشعبية، تأسست سنة 1987، وكان عدد موظفيها 10، برأس مال 3 آلاف دولار أمريكي.

وشهدت الشركة عام 2019 أرباحا قدرت بـ 122 مليار دولار، بعدد موظفيها196 ألف موظف، منهم 96 ألف مهندس في مجال البحث والتطوير .

وتتوافر منتجات وخدمات “هواوي” في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وخلال فترة الربع الثاني من عام 2018، احتلت هواوي المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 15,8% من إجمالي حجم سوق الهواتف العالميّة.

وقد انعكس النمو على أساس سنوي في صعود هواوي كعلامة تجارية متميزة معترف بها عالميًا. في عام 2019، تم اختيار هواوي في المركز 47 من بين 100 علامة تجارية لشركة BrandZ العالمية، ورقم 61 في قوائم Fortune Global 500.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تقنية المعلومات والاتصالات ، تخصص “هواوي” أكثر من 15% من ايرادات المبيعات السنوية للأبحاث وجهود التطوير، وقامت بإنشاء 26 مركزا للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز “هواوي” لأبحاث الجماليات حيث تعمل مجموعة العلامات التجارية الفرنسية الفاخرة مع مهندسين من “هواوي” لتصميم منتجات تتوافق مع اتجاهات مستقبل الموضة.

كما قامت “هواوي” بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في “مختبر ماكس بيريك للابتكار” في مدينة فِتسلار في ألمانيا حيث تتشارك “هواوي” وشركة “لايكا” في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير الكاميرات وجودة الصور. وافتتحت “هواوي” أيضاً أكثر من 10 مختبرات في كل من الصين، وأوروبا وغيرها من الأماكن، وتعمل من خلال هذه المواقع مع أكثر من 600 شريك.