الحقباني يخطف سيف الملك لون الوضح

حقق تركي سعد سويد الحقباني الدوسري المركز الأول في مسابقة فئة سيف الملك (50) لون الوضح، التي أقيمت اليوم السبت بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، بمشاركة 11 منقية.

وانطلقت المسابقة وسط حضور جماهيري كبير، تفاعل كثيراً من المنقيات المشاركة وما تضمه من فرديات مميزة، وجاء الكويتي طلال مسلم محمد فارس في المركز الثاني، فيما حل عبدالله مطلق ناصر القريني ثالثا، وأحتل مناحي محمد فهد القحطاني المركز الرابع، ومعيض فالح سعيد العرجاني المركز الخامس.

وتختتم غداً منافسات لون الوضح من خلال إقامة مسابقة فئة 100 بيرق المؤسس، والتي يتوقع أن تأتي مثيرة عطفا على الأسماء المشاركة.

الفائزون في فئة سيف الملك (50) لون الوضح

1- تركي سعد سويد الحقباني الدوسري

2- الكويتي طلال مسلم محمد فارس

3- عبدالله مطلق ناصر القريني

4- مناحي محمد فهد القحطاني

5- معيض فالح سعيد العرجاني

6- فضا عايش فضا البقمي

7- سلمان بن محمد بن مصلح المطيري

8- ذعار مترك مطلق آل بريك

9- عبود هريسان ناصر المقاطي

10- نائف نماس محبوب السميري