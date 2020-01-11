تعليم الطائف يكمل استعدادته للمشاركة في الخيمة الثقافية

تشارك الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في الخيمة الثقافية التي ينظمها ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة بجدة تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن والتي تنطلق فعالياته عصر غد الأحد على الواجهة البحرية.

أكملت الإدارة العامة للتعليم في الطائف ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي (بنين وبنات) كافة استعداداتها للمشاركة في الخيمة الثقافية للملتقى حيث ستشارك في ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة بأربع مبادرات وهي مبادرة الخط العربي في التصوير التشكيلي، هويتي العربية، قراءة بلا أخطاء، إفصاح وإضفاء إضافة لمشاركة كوكبة من طلاب وطالبات الطائف في عروض ومسرحية سفر الهوامش، وفواصل عكاظيات إضافة إلى أوبريت طلابي، إضافة لمعرض المبادرات.