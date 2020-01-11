هلال القصيم يسعف أمريكي وفرنسي و3 آخرين ضمن سباق رالي دكار السعودية 2020

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، أمس، 5 حالات ضمن مرحلة سباق رالي دكار السعودية 2020، أثناء مرورهم بمنطقة القصيم حيث جرى تقديم الخدمات الإسعافية لهم بمباشرتها عن طريق فرق الهلال الأحمر منهم حالتان تم نقلهما بواسطة الإخلاء الطبي لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز لمتسابقين من الجنسية الفرنسية والآخر من الجنسية الأمريكية حيث تم نقلهما بواسطة فرق إسعافية لمستشفيات المنطقة، بالتنسيق مع التجمع الصحي، فيما جرى مباشرة 3 حالات طبية تم علاجها في الموقع من الزوار الحاضرين لمتابعة فعاليات الرالي.

وكان فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم تمركز بكافة التجهيزات اللازمة للتغطية الطبية والإسعافية لفعاليات #رالي_دكار_السعودية_2020

وكانت الاستعدادات والمشاركة، بإشراف مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية بعدد 6 فرق إسعافية متقدمة وفرقة إشراف ميداني حيث توزعت الفرق الإسعافية عاى محورين المحور الأول مطار الامير نايف بن عبدالعزيز الإقليمي والمحور الثاني الطرق القريبة من خط سير الرالي وكذلك نقطة انطلاق المتسابقين والتي كانت بين طريقي محافظة الاسياح ومركز قبة وذلك بالتزامن مع الجهات المشاركة من القطاعات الأخرى ذات العلاقة والتي تتولى متابعة مرور وسير حركة المتسابقين بمختلف فئاتهم بداية من الدراجات النارية والسيارات المتوسطة إلى الشاحنات الكبيرة.