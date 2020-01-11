التعاون الإسلامي تدين التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة؛ التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن أسفه لوقوع هذا الحادث واستهداف دورالعبادة وترويع الآمنين، مقدما صادق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب باكستان ولذوي الضحايا, معربا عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد العثيمين الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض لجميع أنواع العنف وسفك الدماء البريئة مهما كانت الدوافع والمسببات.