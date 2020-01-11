وكالة أنباء فارس تنشر صور متظاهرين يمزقون صور #قاسم_سليماني في طهران

نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، خبرا بالصور عن قيام متظاهرين في العاصمة الإيرانية طهران بإحراق وتمزيق صورة قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وانفجرت تظاهرات في طهران مساء السبت بعد ساعات من اعتراف الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا ” النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”.