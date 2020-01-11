المونيتور: عادل عبد المهدي “يعمل سرا” على بقاء القوات الأمريكية في العراق

كشف تقرير لصحيفة المونيتور عن أن رئيس الوزراء المؤقت للعراق عادل عبد المهدي يعمل على انفراد لإبقاء القوات الأمريكية في العراق، على حد قول عدة مصادر مطلعة على الوضع، رغم أنه أيد علناً تصويتاً برلمانياً حث إدارة دونالد ترامب على الخروج من البلد الذي مزقته الحرب.

على الرغم من دعوة وزير الخارجية مايك بومبو لإرسال وفد أمريكي إلى العراق للتفاوض على انسحاب القوات الأمريكية في مكالمة يوم الجمعة، إلا أن عبد المهدي يحاول إيجاد وسيلة للحفاظ على الوجود الأمريكي في البلاد أثناء محاولته التهدئة.

عبد المهدي يحاول “حفظ ماء الوجه” ، هذا ما صرح به مسؤول سابق في الإدارة للمونيتور. وقال المسؤول السابق: “إنه لا يريدنا أن نغادر”. ومن خلال المطالبة بالخروج من الولايات المتحدة ، يستخدم عبد المهدي “القوة الوحيدة التي يتمتع بها”.

في رد حار على بيان عبد المهدي يوم الجمعة ، رفضت وزارة الخارجية طلب زعيم تصريف الأعمال لخطة انسحاب القوات الأمريكية. وقالت مورجان اورجتوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان “أي وفد يرسل الى العراق سيكرس لمناقشة أفضل طريقة لإعادة الالتزام بشراكتنا الاستراتيجية وليس لمناقشة سحب القوات.”