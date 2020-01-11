الهلال يستعيد الصدارة بثلاثية في #الوحدة #الهلال_الوحده #الهلال_والوحده_الدوري

فاز الهلال على نظيره الوحدة 3- 1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن الأسبوع الـ14 من دوري الأمير محمد بن سليمان .

استطاع لاعبو الوحدة فرض السيطرة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة “9” عن طريق اللاعب انسيلمو دي مورايس، وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة تمكن لاعبو الهلال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ” 31″، عن طريق اللاعب بافيتيمبي جوميز.