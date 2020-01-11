العودة لنوكيا 3310.. حملة تطالب بالهروب إلى هواتف الجيل الأول

خرجت حملة مؤخرا تنادي بالتخلي تدريجيا عن الهواتف الذكية واستبدالها بهواتف الجيل الأول التي تتيح خدمة المكالمات فقط دون اعتماد الأنظمة التي تتيح تحميل تطبيقات مختلفة وأعطت بعدا آخر للهاتف حتى أصبح كمبيوترا صغيرا لا يكاد أحد يستغني عنه.

الهدف من حملة العودة للهواتف القديمة على شاكلة أجهزة نوكيا 3310، يتمثل في محاولة الإفلات من قبضة التكنولوجيا التي يبدو أنها احتلت مساحة كبيرة في يومياتنا مع ما يصاحب ذلك من أمراض نفسية وحتى جسدية.

مركز البحوث لدراسة ومراقبة الظروف المعيشية “كريدوك” أكد في مسح عالمي حديث أن 98 في المئة من الشباب عبر العالم والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة لديهم هاتف ذكي.

وتقول كلارا، وهي طالبة فرنسية في قسم الطب، إنها تأكدت أنه لن يكون بإمكانها التركيز في دروسها خلال المحاضرات مادامت تحمل في يدها هاتفها الذكي، وفقا لموقع قناة الحرة.

وفي حديث لها نقله موقع “سلات” المختص في الأبحاث الاجتماعية كشفت أنها قررت اقتناء هاتف قديم من طراز هواتف التسعينيات للتحرر من قبضة الهاتف الذكي.

دومينيك بولير، وهو عالم اجتماع فرنسي كتب في مقال تحليلي “نشهد بروز ظاهرة عكسية غير صحية وهي الاتصال الدائم”.

وفي مقال نشرته جامعة باريس للعلوم الاجتماعية، قال بولير “مع ظهور الرسائل القصيرة سنوات التسعينيات بدأ الشخص منا يتعرض للتواصل الدائم غير الصحي، ومع الأجهزة الذكية أصبحت هذه الظاهرة مرضية بشكل لا يطاق”.

مع انتشار التطبيقات المختلفة تخلى المستخدم نوعا ما عن استخدام الهاتف بغرض الاتصال بالآخرين وأصبح هم الكثيرين تحميل تطبيقات الفيديو والموسيقى وكذا تطبيقات التواصل الاجتماعي التي أخذت قسطا وفيرا من وقت المستخدمين، بينما أخذت الشاشات المطورة من صحتهم!

وفي هذا الصدد يقول البروفيسور بولير “اليوم، مع الهاتف الذكي، اختفت فكرة الهاتف كأداة اتصال تمامًا.

ويتابع “لهذا السبب رأينا بعض المستخدمين يتخلون عن هواتفهم الذكية إذ أن بعض التطبيقات مارست نوعا من الضغط عليهم.”

يقول لسيلفي شوكرون، الأخصائي في علم النفس العصبي ومؤلف تقرير حول تأثير الشاشات على العمليات المعرفية لمرصد الصحة البصرية والسمعية الأوروبي إن شاشات الهواتف الذكية اللصيقة جعلتنا نتخلى عن ملكات عقلية أولها التدقيق والتحميص والتحليل، وهي ملكات تحتاج ممارسة يومية حتى تضمن تشغيلها الدائم.

شوكرون يسمي هذه الظاهرة “السذاجة الذكية”، إذ بالنسبة له الهواتف الذكية لا تحفز عقولنا بل تخدرها.

من المشاكل الصحية الأخرى المتعلقة بالهواتف الذكية، الإشعاعات التي أصبحت هاجس كثير من المستخدمين المستعدين للتخلي عن هواتفهم بسبب تهديدها للبصر.

ويتضح هذا من خلال الدعوى الجماعية التي رفعتها في أكتوبر 2019 شركة المحاماة الأميركية فريغان سكوت كرد فعل لدراسة أجرتها “شيكاغو تريبيون”، والتي كشفت أن ستة هواتف ذكية من شركة أبل وسامسونغ ستتجاوز مستويات الانبعاثات المسموح بها للموجات الكهرومغناطيسية مع الهواتف الجديدة أن هناك مشكلا صحيا حقيقيا يهدد جميع مستخدمي الهواتف الذكية.

وإلى جانب هذه المشاكل، يتخوف الشباب من مخاطر نقل بياناتهم الشخصية وكسر خصوصياتهم وحياتهم الخاصة.

كما يرى هؤلاء (العائدون إلى هواتف الجيل الأول) أن المواد التي تصنع على أساسها الهواتف الذكية تهدد البيئة “في وقت يتوجب علينا الحفاظ عليها ما كل ما يتهدد كوكبنا” وفق قول كلارا الطالبة في قسم الطب في جامعة باريس.

وشهدت صناعة الهواتف الذكية لأول مرة منذ إنشائها انخفاضًا سنويًا في عام 2018، وكانت الصين، التي تحتكر ثلث مبيعات الهواتف الذكية في العالم، قد شهدت انخفاضًا في مبيعاتها بنسبة 11 في المئة سنة 2018.

ووفقا للمعهد الدولي للبيانات، فإن الربع الأول من عام 2019 عرف انخفاضا في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 6.6 في المئة عبر العالم.