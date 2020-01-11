بعد توقف دام 58 عاما ..السعيد يوثق صحيفة القصيم بنسخة إلكترونية

احتفت ديوانية رجل الأعمال الأستاذ أحمد بن حمد السعيد بإطلاق مجلد (جريدة القصيم) بنسختها الإلكترونية على قوقل بوك بحضور رئيس تحريرها الأسبق علي المسلم و بعض كتابها السابقين و أبناء مؤسسها عبدالله العلي الصانع و بمشاركة عدد من المثقفين و الإعلاميين وقال السعيد إن الهدف من توثيق صحيفة القصيم والتي توقفت عن الصدور عام 1383هـ حفظ تلك الحقبة الثقافية المهمة خصوصاً و أن صحيفة القصيم تنتمي إلى الفترة الأولى من نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية وكانت تعرف بصحافة الأفراد، لافتاً إلى أن الصحيفة كانت تتمتع بحضور كبير و فاعل في المشهد الاجتماعي و الثقافي آنذاك و أن أبرز المثقفين في المشهد الوطني كانوا من كتابها مثل عبد الكريم الجهيمان و سعد البواردي ونوه السعيد بفكرة توثيق و رفع الصحيفة بنسختها الألكترونية الذي يتيح للجميع من مختصين و مهتمين فرصة الإطلاع عليها و محتواها في أي وقت ومن أي موقع كذلك لتكون مرجعاً للباحثين و الراغبين في تحليل بيانات و معلومات تلك الفترة