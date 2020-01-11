نورديك مونيتور: عقوبات دولية تلاحق أطراف صفقة أردوغان والسراج لاحتلال ليبيا

أفاد تقرير لصحيفة نورديك مونيتور بأن المسؤولين الحكوميين الأتراك عن “صفقة تمرير الغزو التركي في ليبيا” والاتفاقيات البحرية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق غير المعترف بها دوليا فايز السراج، متورطون في انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأوامر التنفيذية للولايات المتحدة، ومرشحون للعقوبات الأمريكية ويمكن التحقيق معهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

خلال محادثات في 27 نوفمبر في اسطنبول، وافق رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس رجب طيب أردوغان على اتفاق أمني وحدود بحرية مشتركة بين جنوب غرب تركيا وشمال شرق ليبيا، أعطى ذلك أردوغان الضوء الأخضر لبدء تنيفذ أطماعه في ثروات ليبيا والبحر المتوسط.

وصفقة أردوغان والسراج تتعارض مع الفقرتين 9 و10 من قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، الذي يحيل الوضع (الفقرة 4) في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. في أعقاب توقيع الاتفاقيات، كثفت حكومة الرئيس أردوغان الأنشطة غير القانونية في ليبيا المحظورة بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 2174 (2014) و 2213 (2015). وبالتالي ، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت المناسب فتح تحقيق في الصفقات، والخبراء الذين شاركوا في المفاوضات من كلا الطرفين وعواقب الصفقة.

ومهدت الصفقة الطريق للانتهاك المنهجي للعقوبات المفروضة بموجب المرسومين التنفيذيين الأمريكيين 13566 (2011) و 13726 (2016). تحظر هذه الأوامر ملكية أي شخص في الولايات المتحدة لأي شخص مصمم على تورطه في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا أو تعرقل انتقالها السياسي، والسلطات التركية والشركات والمسؤولين يمكن اعتبارهم ينتهكون العقوبات الليبية التي فرضتها الولايات المتحدة.

إضافة إلى المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، فإن وزراء الرئيس أردوغان والمساعدون المقربون والدبلوماسيون مستهدفون أيضا بالعقوبات بسبب دورهم في زعزعة الاستقرار في ليبيا.

في غضون ذلك، قامت تركيا بتسريع عملياتها لإرسال وحدات أردوغان شبه العسكرية الخاصة والمليشيات للقتال وتدمير ليبيا، وفي ديسمبر 2019، بدأت تركيا نقل المسلحين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا. وفقًا للتقارير، نشرت تركيا بالفعل أكثر من 300 “مقاتل سوري” في ليبيا ويقف وراءهم رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)، هاكان فيدان.