مؤسسة الحبوب تعلن زيادة سعر الشعير ابتداء من الأحد

أعلنت المؤسـسة العـامة للـحبوب، عـن تعـديل سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة (50) كـجــم بـحيث لا يـتـجـاوز (٤٤ ريـالا + ضـريبة القيـمة المـضـافـة) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة، وذلـك مـن يـوم الأحد 17/ ٥/ ١٤٤١هــ الـمـوافق 12/ ١/ 2020م.

وقالت في بيان صحفي إن ذلك إنـفاذا للقرارات المنظـمة لإعادة توجيه اعتمادات الإعـانات الزراعية ضـمن البـرنامج التنـفيذي لإعـادة تـوجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشـعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين.

وأضافت: “تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغـار مربـي الماشيـة بشكـل شهـري اعتبـارا مـن شهـر صفـر ١٤٤١ هــ الموافـق أكـتـوبر ٢٠١٩ م بـمبلــغ إجـمالـي بحــدود (٣٥) مليون ريال شهريا، وزيادة قيمة الإعـانة الشهـرية لصغـار مـربي الماشية عتبارا من يـوم الأربعاء 6/ ٥/ ١٤٤١هــ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٠م لتبلـغ بحدود (80 ) مليون ريـال تم صرفها لأكثر من (61000) مستفيد (مواطن ومواطنة)”.