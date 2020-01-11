آبل تستبدل بعض حافظات البطارية المعيوبة مجانا

أعلنت شركة آبل إطلاق برنامج جديد مجانيًا لاستبدال بعض حافظات هواتف آيفون المزودة ببطارية مدمجة Smart Battery Case بسبب مشاكل الشحن، بحيث يغطي البرنامج طرازات آيفون لعام 2018، بما في ذلك iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max التي تواجه مشكلات في الشحن.

ووفقًا لإشعار منشور على موقع آبل على الويب، يمكن للعملاء استبدال حافظات البطارية الذكية المعيوبة لنماذج iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR بأي لون والمصنعة بين يناير 2019 وأكتوبر 2019 في متاجر الشركة أو مزودي الخدمة المعتمدين.

وتحتوي حافظات البطارية الذكية المتأثرة على إحدى مشكلتين، بحيث لن يتم شحن بطارية الحافظة أو شحنها بشكل متقطع عند توصيلها بالطاقة، أو أن الحافظة لا تشحن جهاز آيفون أو تشحنه بشكل متقطع، وتنطبق هذه المشاكل على الحافظات التي تم إنتاجها بين شهري يناير وأكتوبر 2019.