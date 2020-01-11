أدارها ضباط من ⁧⁧قطر⁩ وشاهدها مباشرة وزير دفاع ترامب.. الكشف عن تفاصيل لأول مرة في مقتل سليماني

كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي حصلت على معلومات من مخبرين في المطار بالعاصمة السورية دمشق، تعرف بالضبط متى أقلعت طائرة تحمل قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في طريقها إلى بغداد.

حالما هبطت طائرة الخطوط الجوية تشام وينغز إيرباص A320، أكد عملاء ومتعاونون لأمريكا في مطار العراق الرئيسي، الذي يضم أفراد عسكريين أمريكيين، مكانها بالضبط، وفقا لموقع إن بي سي نيوز.

انتقلت ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار إلى موقعها دون خوف من التحدي في المجال الجوي العراقي الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي بالكامل. وكان كل سلاح مزودًا بأربعة صواريخ هيلفاير.

يستند هذا الوصف لكيفية خروج الولايات المتحدة من سليماني إلى مقابلات مع شخصين على دراية مباشرة بتفاصيل العملية، فضلاً عن مسؤولين أمريكيين آخرين تم إطلاعهم عليها.

على شاشات كبيرة، شاهد العديد من المسؤولين الأمريكيين قائد ميليشيا عراقية يصعد مجموعة من السلالم لتحية قائد قوة مليشيا فيلق القدس الإيرانية أثناء خروجه من الطائرة.

وفقا لتفاصيل العملية كانت الساعة الواحدة صباحا، لذا فإن صور الأشعة تحت الحمراء بالأبيض والأسود لم تكن واضحة جدًا. لا يمكن رؤية الوجوه، ولم يكن لدى الموجودين على الأرض (سليماني ورفاقه) فكرة أن نهايتهم الآن خلال دقائق.

كانت مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبيل تراقب من مقر الوكالة في لانغلي، فرجينيا. ووزير الدفاع مارك اسبير كان يراقب من مكان آخر. كان هناك عرض آخر في البيت الأبيض، لكن الرئيس دونالد ترامب كان في فلوريدا في ذلك الوقت.

وأظهرت الصور أن اثنين من الشخصيات البارزة يدخلان سيارة السيدان التي انسحبت. صعد بقية الحاشية في حافلة صغيرة ، والتي أسرعت للحاق بها.

تبعت الطائرات بدون طيار بينما بدأت المركبات تتحرك للخروج من المطار. سعى خبراء الاستخبارات إلى تعقب إشارات على الهواتف المحمولة من شاغلي لتأكيد هوياتهم. كانت سنوات من الخرائط ومعلومات التضاريس من الأقمار الصناعية متاحة على شاشات مشغلي الطائرات بدون طيار.

في مقر القيادة الأمامية للقيادة المركزية الأمريكية في قطر بقاعدة العديد، حيث تم تشغيل العملية، لم تكن هناك شكوك كبيرة حول من كان داخل تلك المركبات.

يمكن لأولئك الذين يشاهدون متابعة المركبات غارقة في كرة نارية. وتم إطلاق أربعة صواريخ. ولم يكن هناك ناجون.

شاهد المسؤولون العسكريون الأمريكيون بثا مباشرا من الضربات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم. على الرغم من العملية الناجحة، كان رد الفعل رديئًا نظرًا لخطورة الهجوم الذي فكر فيه المسؤولون والتفكير في الرد الذي يمكن أن يطلقه.

لقد كانت عملية قتل سليماني وقيادات إيران الآخرين غير ملحوظة تمامًا لأي معالج تقني أو استخباراتي.