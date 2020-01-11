الاحتلال الإسرائيلي يغرق الأراضي الزراعية في غزة‎

قالت وزارة الزراعة في غزة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت سدود تجمع مياه الأمطار شرق غزة، ما أدى لغرق مئات الدونمات الزراعية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت بشكل متعمد على فتح سدود تجمع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرق الشجاعية، شرق غزة؛ الأمر الذي أدى إلى غرق نحو مئات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الحقلية من شعير، وقمح، ومحاصيل أخرى مثل الملفوف، والزهرة، والبازيلاء.

وذكرت أنها ليست المرة الأولى التي تفتح فيها قوات الاحتلال عبارات المياه خلال السنوات الأخيرة.

وكانت سلطات الاحتلال قد فتحت العبارات الأسبوع الماضي، ما أدى إلى غرق قرابة 1000 دونم زراعي، معظمها من الزراعات المكشوفة والتي تتمثل في الشعير، والقمح، والخضار، والمحاصيل الورقية؛ وفق الإغاثة الزراعية.

وذكرت الإغاثة في بيان لها بعد مسح ميداني أن خسائر فادحة لحقت بالمزارعين، حيث تم تدمير بعض الأراضي والزراعات بشكل كلي، خاصةً المحاصيل الحقلية (الفلحة) القمح، الشعير، الخضار، المحاصيل الورقية وما يتبعها من شبكات ري وأيضا التكاليف التحضيرية للأرض من حراثة وغيرها من العمليات الزراعية والجزء الآخر انحسرت خسائره فقط في شبكات الري والحراثة.

وأوضحت الإغاثة أن التقييم الأولي من خلال المقابلات مع عينات عشوائية من المزارعين المتواجدين في المنطقة، أظهر أنه توجد خسائر فادحة في المنطقة ولدى المزارعين حيث تم تقديرها بقيمة 300 دولار أمريكي كحد أدنى للدونم الواحد موزعة ما بين محاصيل مزروعة وشبكات ري وحراثة للأراضي وأدوية ومعدات زراعية.

ووفق الإغاثة، فقد بلغ إجمالي الخسائر بشكل مبدئي ما يقارب 300 ألف دولار أمريكي للمساحة التي تم تقديرها وهي 1000 دونم زراعي.