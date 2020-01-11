إنذارات مبكرة.. موجة صقيع وضباب على هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارات مبكرة، بشأن الموجة الباردة على عدد من المناطق.

ونبهت منطقة المدينة المنورة وتشمل (الحناكية – العلا – العيص – المدينة المنورة – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع – ينبع، ومنطقة تبوك وتشمبل (البدع – الوجه – أملج – تبوك – تيماء – حقل – ضباء)، ومنطقة حائل وتشمل (الحائط – السليمي – الشملي – الشنان – الغزالة – بقعاء – حائل – سميراء – موقق)، ومنطقة الحدود الشمالية وتتضمن (العويقيلة – رفحاء – طريف – عرعر)، من موجة باردة تؤدي إلى تكون الصقيع.

كما حذرت منطقة القصيم وتشمل (الأسياح – البدائع – البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – النبهانية – بريدة – رياض الخبراء – ضرية – عقلة الصقور – عنيزة – عيون الجواء)، ومنطقة الجوف وتشمل (القريات – دومة الجندل – سكاكا طبرجل)، من ضباب كثيف يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.